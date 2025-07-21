دمشق: 300 ألف حساب وهمي تشن حرب تضليل ضد السوريين

كشف وزير الإعلام السوري، حمزة المصطفى، عن وجود نحو 300 ألف حساب وهمي على منصات التواصل الاجتماعي، تنشر أخبارًا مضللة تستهدف السوريين عبر خطابات تحريضية.

وقال المصطفى عبر حسابه في فيس بوك، إن سوريا لا تزال تحت العقوبات الأمريكية فيما يخص العلاقة مع منصات التواصل الاجتماعي؛ ما يجعل التقدم بطيئًا إزاء رفعها، رغم الأمر التنفيذي الذي وقعه الرئيس الأمريكي دونالد ترامب.

وأوضح أن استمرارية تلك العقوبات "تعيق التواصل المباشر مع هذه المنصات خاصة فيما يتعلق بمكافحة حملات التضليل والشائعات".

وأضاف وزير الإعلام أن "الاحصائيات الأولية تشير إلى وجود نحو 300 ألف حساب فاعل، تعمل على نشر محتوى مضلل"، مشيرًا إلى أن تلك الحسابات "تتوزع على 4 دول رئيسة"، لم يحددها.

ولفت إلى أن "المحتوى المضلل الذي يُنشر، يأخذ أشكالًا مختلفة، بعضها مؤيد للدولة ولكنه يهتم بنشر خطاب تقسيمي".

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وأكد المصطفى أن وزارة الإعلام "تبذل جهودًا مضاعفة لوقف توليد الحسابات الجديدة، وقد بلغت في الأيام الأخيرة مستويات كبيرة (10 آلاف حساب يوميًّا). ونعوّل على وعي الجمهور حتى تتوفر ظروف مناسبة".

وختم بالقول إن "الحسابات الوهمية استنفدت قيمتها في سوريا الجديدة، ونهيب بالجميع توخي الحذر والتحلي بالمسؤولية".

ويأتي ذلك وسط هدوء حذر في السويداء عقب أسبوع دامٍ شهدته المحافظة ذات الغالبية الدرزية، حيث شهدت اشتباكات عنيفة راح ضحيتها مئات القتلى والجرحى.

وأعلن المبعوث الأمريكي إلى سوريا، توماس باراك، مساء أمس الأحد، عن دخول اتفاق وقف إطلاق النار بين الأطراف كافة حيز التنفيذ في محافظة السويداء.