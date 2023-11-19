56 جريحًا فلسطينيًا يغادرون غزة للعلاج في الإمارات
أكد مسؤول فلسطيني في معبر رفح البري، بين قطاع غزة ومصر، أن عشرات الجرحى سيغادرون غزة إلى الإمارات لتلقي العلاج.
وقال مسؤول الإعلام في المعبر، وائل أبو محسن لـ"إرم نيوز" إن "56 جريحًا سيغادرون قطاع غزة مع مرافقيهم للإمارات، الإثنين، عبر المعبر لاستكمال علاجهم"، مضيفًا أن "ذلك يأتي استكمالاً لخروج عدد من الأطفال والمصابين عبر المعبر لتلقي العلاج في الإمارات".
وأكد أن "مستشفى ميدانيًا أردنيًا سيصل قطاع غزة، الإثنين، عبر معبر رفح، وأن شاحنة ستدخل إلى غزة محمّلة بمعدات المستشفى كاملة، إضافة إلى مستلزمات طبية، وأن 50 طبيبًا أردنيًا سيدخلون عبر معبر رفح لتشغيل المستشفى الذي سيقام قرب مستشفى ناصر في خانيونس جنوب قطاع غزة".
يشار إلى أن مستشفى ميدانيًا أردنيًا يعمل في مدينة غزة، إلا أنه أصبح خارج الخدمة تقريبًا بسبب تعذّر وصول أي من المصابين إليه بعد توغل الجيش الإسرائيلي البري في قلب مدينة غزة، وتعرض محيط المستشفى لعمليات قصف مكثفة أكثر من مرة، أصيب على إثرها 7 من كوادره، وفق ما أعلنه المستشفى في وقت سابق.