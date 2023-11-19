56 جريحًا فلسطينيًا يغادرون غزة للعلاج في الإمارات

أكد مسؤول فلسطيني في معبر رفح البري، بين قطاع غزة ومصر، أن عشرات الجرحى سيغادرون غزة إلى الإمارات لتلقي العلاج.

وقال مسؤول الإعلام في المعبر، وائل أبو محسن لـ"إرم نيوز" إن "56 جريحًا سيغادرون قطاع غزة مع مرافقيهم للإمارات، الإثنين، عبر المعبر لاستكمال علاجهم"، مضيفًا أن "ذلك يأتي استكمالاً لخروج عدد من الأطفال والمصابين عبر المعبر لتلقي العلاج في الإمارات".