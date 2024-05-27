أعمار المختطفين المفرج عنهم من قبل ميليشيا الحوثي تثير سخرية اليمنيين (صور)

أثارت أعمار بعض المختطفين الذين أفرجت عنهم ميليشيا الحوثي أمس، وقالت إنهم أسرى حرب، سخرية اليمنيين، الذي رأوا أن أغلب الذين أفرجت عنهم الميليشيا تم خطفهم من منازلهم ومن المساجد ولم يكونوا يومًا في جبهات القتال.

واعلنت ميليشيا الحوثي الأحد، الإفراج عن 112 محتجزًا لديها، في مبادرة من طرف واحد، تأتي قبيل حلول عيد الأضحى.

وقال وزير الإعلام اليمني معمر الإرياني، إن الهدف من إعلان ميليشيا الحوثي إطلاق سراح 112 محتجزًا، "تبييض سجلّها الإجرامي"، واصفًا إطلاق سراح مختطفين مدنيين، خارج قوائم التبادل بـ"الأكذوبة الجديدة"، في سبيل تضليل الرأي العام، وعرقلة إنجاز أي تقدم حقيقي في ملف الأسرى والمختطفين.

وأضاف الإرياني، في منشور على منصة "إكس" أن الميليشيا "تسعى من خلال ذلك، للتنصل والهروب من تنفيذ التزامها بموجب اتفاق السويد"، مشددًا على أنها إذا كانت (ميليشيا الحوثي) جادة في اتخاذ خطوات في هذا الملف، عليها إبداء حسن النية، من خلال المسارعة للالتحاق بالمفاوضات لإنجاز تبادل كامل للأسرى والمختطفين، على قاعدة (الكل مقابل الكل) تنفيذًا لاتفاق استوكهولم".