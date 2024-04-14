تحليق مكثف لطائرات حربية في أجواء الأردن (فيديو إرم)

تشهد أجواء الأردن، خصوصا في محافظات الشمال، تحليقا مكثفا ومستمرا لطائرات حربية، في وقت تتأهب فيه المنطقة لرد إيراني محتمل على الهجوم الإسرائيلي الذي استهدف القنصلية الإيرانية في العاصمة السورية دمشق.

ورصدت شبكة "إرم نيوز" جانبا من تحليق الطائرات في الأراضي الأردنية، حيث تظهر أصوات الطائرات الحربية بشكل واضح، فيما أفادت وسائل إعلام محلية بأن الأردن قرر رفع حالة الطوارئ في جميع المحافظات.