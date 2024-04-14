تحليق مكثف لطائرات حربية في أجواء الأردن (فيديو إرم)
تشهد أجواء الأردن، خصوصا في محافظات الشمال، تحليقا مكثفا ومستمرا لطائرات حربية، في وقت تتأهب فيه المنطقة لرد إيراني محتمل على الهجوم الإسرائيلي الذي استهدف القنصلية الإيرانية في العاصمة السورية دمشق.
ورصدت شبكة "إرم نيوز" جانبا من تحليق الطائرات في الأراضي الأردنية، حيث تظهر أصوات الطائرات الحربية بشكل واضح، فيما أفادت وسائل إعلام محلية بأن الأردن قرر رفع حالة الطوارئ في جميع المحافظات.
وشهد مطار الملكة علياء الدولي، إلغاء جميع الرحلات التي كان من المقرر انطلاقها الليلة، فيما عاد مسافرون إلى منازلهم.
وأعلنت هيئة تنظيم الطيران المدني الاردني إغلاق الأجواء الأردنية أمام جميع الطائرات القادمة والمغادرة والعابرة للأجواء بشكل مؤقت واحترازي ابتداء من الساعة 20:00 بالتوقيت العالمي UTC اي 11:00 مساء بالتوقيت المحلي لعدة ساعات قادمة.
وقالت إنه سيتم تحديث ذلك ومراجعته بشكل مستمر حسب التطورات.
وأوضحت أن القرار جاء حفاظا على سلامة وأمن الطيران المدني في الأجواء الأردنية، وفي ضوء تصاعد المخاطر المحيطة في المنطقة وبعد تقييم المخاطر وفقا للمعايير المتبعة عالميا.