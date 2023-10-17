زيادة الوفيات يفاقم الأزمة الإنسانية للاجئين السودانيين في تشاد

كشف متطوعون في مخيمات اللاجئين السودانيين بدولة تشاد، عن ارتفاع نسبة الوفيات وسط اللاجئين، خصوصًا بين الأطفال وكبار السن.

وقال خالد خليل المتطوع في مخيمات مدينة "أدري" لـ"إرم نيوز" إن هناك وفيات متزايدة وسط اللاجئين السودانيين في مخيم يُسمى "مجي"، تصل إلى 10 حالات في اليوم.

وأوضح أن أسباب الوفيات تعود إلى انعدام الأدوية مع انتشار الأمراض ونقص الغذاء، مؤكدًا أن غالب الأطفال بجميع المخيمات يعانون سوء التغذية.

وأشار خليل إلى وجود تدخل من المنظمات الإنسانية لكنه ضعيف مقارنة بحجم الكارثة، حسب قوله.

وأكد توقف عمل العيادات الطارئة لعلاج اللاجئين بمخيمات "أدري"، بسبب انعدام الأدوية، ومطالبة الكادر الطبي بحقوق "إعاشة وترحيل وسكن وحافز".

وذكر أنه توجد حاليَّا عيادات مؤقتة داخل المخيمات، يزورها الأطباء للعمل فيها 3 ساعات فقط خلال اليوم، ثم يعودون إلى مدينة "أدري".