أمريكا تلغي "الحماية المؤقتة" للسوريين وتمهلهم 60 يوماً للمغادرة

أعلنت وزيرة الأمن الداخلي الأمريكية، كريستي نعوم، الجمعة، قرار إلغاء تصنيف وضع الحماية المؤقتة (TPS) الممنوح للمواطنين السوريين.

وبموجب هذا القرار، يُطلب من السوريين المشمولين بالبرنامج مغادرة الولايات المتحدة طواعيةً والعودة إلى بلادهم في بحر 60 يوما، وفق "الإخبارية السورية".

وقالت مساعدة وزيرة الأمن الداخلي تريشيا ماكلولين، في بيان صحفي، إن "القرار أشبه باستعادة العقلانية لنظام الهجرة في أمريكا"، مضيفة أن "الظروف في سوريا الآن لم تعد تمنع مواطنيها من العودة إلى ديارهم بعد أن كانت بؤرة للإرهاب والتطرف لما يقرب من عقدين من الزمن".

وأضافت ماكلولين أن السماح ببقاء المواطنين السوريين في الولايات المتحدة بعد إلغاء وضع الحماية المؤقتة "يتعارض مع مصلحتنا الوطنية"، معتبرة أن وضع الحماية المؤقتة "صمم ليكون مؤقتا".

وأمهل القرار المهاجرين السوريين المسجلين في وضع الحماية المؤقتة 60 يوما للمغادرة الطوعية والعودة إلى ديارهم والاستفادة مما وصفه بـ"طريقة آمنة للترحيل الذاتي"، تتضمن تذكرة طيران مجانية ومكافأة مغادرة قدرها ألف دولار إلى جانب فرص مستقبلية للهجرة القانونية إلى الولايات المتحدة.

وأشارت ماكلولين إلى أن القرار ينص على أن "أي مواطن سوري مسجل بموجب برنامج الحماية المؤقتة ولم يبدأ إجراءات الترحيل الطوعي بعد انقضاء مهلة الـ60 يوما سيتعرض للاعتقال والترحيل، ولن يسمح له بالعودة إلى الولايات المتحدة مرة أخرى".

ووضع الحماية المؤقتة الذي يحمي المستفيدين منه من الترحيل ويمنحهم الحق في العمل في الولايات المتحدة، يُمنح مؤقتًا للمهاجرين الذين تتعرض سلامتهم للخطر في بلادهم؛ بسبب نزاعات أو كوارث طبيعية أو غيرها من الظروف "الاستثنائية".

وكان وضع الحماية المؤقتة الذي أقر لسوريا أول مرة في عام 2012، وتم تمديده عدة مرات، يسمح للآلاف من المواطنين السوريين بالعيش والعمل في الولايات المتحدة؛ بهدف مساعدة المهاجرين الذين لا يستطيعون العودة إلى بلدانهم بسبب الظروف غير الآمنة.