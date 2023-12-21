عبدالله بن زايد يؤكد ضرورة التوصل إلى وقف مستدام لإطلاق النار في غزة
أكد وزير خارجية الإمارات الشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان أهمية تضافر كافة الجهود الإقليمية والدولية للتوصل إلى وقف مستدام لإطلاق النار والتركيز على تعزيز الاستجابة الإنسانية لاحتياجات أهالي غزة.
جاء ذلك خلال لقائه أمين سر اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية، حسين الشيخ، في أبوظبي اليوم الخميس، حيث جرى بحث التطورات التي تشهدها منطقة الشرق الأوسط وتداعياتها المختلفة وفي مقدمتها الأزمة الإنسانية في غزة جراء استمرار التصعيد، وفقا لما نشرته وكالة أنباء الإمارات "وام".
وذكرت الوكالة أن الجانبين استعرضا جهود المجتمع الدولي من أجل التوصل إلى وقف فوري لإطلاق النار بالإضافة إلى الأولوية القصوى لحماية كافة المدنيين والحفاظ على أرواحهم، وبحثا أيضا أهمية إيصال المساعدات الإنسانية لأهالي غزة بوتيرة مكثفة ومستدامة بما يلبي احتياجاتهم ويسهم في التخفيف من معاناتهم.
وأشارت إلى أن الشيخ عبدالله بن زايد أكد أن التطرف والتوتر والعنف المتصاعد قادت المنطقة إلى حالة غير مسبوقة من عدم الاستقرار، لافتا إلى الأهمية العاجلة للدفع نحو إيجاد أفق سياسي جاد لإعادة المفاوضات لتحقيق السلام الشامل القائم على أساس "حل الدولتين"، بما يسهم في ترسيخ دعائم الاستقرار وتحقيق الأمن المستدام في المنطقة وإنهاء التطرف والعنف المتصاعد الذي تشهده.
كما أكد على نهج دولة الإمارات الثابت في دعم الشعب الفلسطيني الشقيق وحرصها على العمل مع كافة الأطراف الفاعلة في المجتمع الدولي لإنهاء الأزمة الإنسانية التي يعاني منها أهالي غزة والضفة الغربية والقدس.