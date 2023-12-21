عبدالله بن زايد يؤكد ضرورة التوصل إلى وقف مستدام لإطلاق النار في غزة

أكد وزير خارجية الإمارات الشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان أهمية تضافر كافة الجهود الإقليمية والدولية للتوصل إلى وقف مستدام لإطلاق النار والتركيز على تعزيز الاستجابة الإنسانية لاحتياجات أهالي غزة.

جاء ذلك خلال لقائه أمين سر اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية، حسين الشيخ، في أبوظبي اليوم الخميس، حيث جرى بحث التطورات التي تشهدها منطقة الشرق الأوسط وتداعياتها المختلفة وفي مقدمتها الأزمة الإنسانية في غزة جراء استمرار التصعيد، وفقا لما نشرته وكالة أنباء الإمارات "وام".

وذكرت الوكالة أن الجانبين استعرضا جهود المجتمع الدولي من أجل التوصل إلى وقف فوري لإطلاق النار بالإضافة إلى الأولوية القصوى لحماية كافة المدنيين والحفاظ على أرواحهم، وبحثا أيضا أهمية إيصال المساعدات الإنسانية لأهالي غزة بوتيرة مكثفة ومستدامة بما يلبي احتياجاتهم ويسهم في التخفيف من معاناتهم.