الجزائر.. سجن11 شخصًا بقضية تسلل رجل لطائرة متجهة إلى باريس

وأوضح البيان أنه "تم استجواب المُتهمين من طرف قاضي التحقيق والذي أصدر أوامر بإيداعهم الحبس المؤقت" طبقاً لقانون العقوبات والقانون المُحدد للقواعد العامة المتعلقة بالطيران المدني.

وفي 28 من الشهر الماضي، عُثر على رجل مختبئاً في حجرة معدات الهبوط في طائرة تجارية أقلعت من الجزائر إلى باريس، وكان مصاباً بانخفاض حاد في درجة حرارة الجسم لكنه على قيد الحياة.

وهذه الحادثة هي الثالثة في أقل من عامين لمحاولة الهجرة غير الشرعية عبر التسلل إلى طائرة في الجزائر.

ففي تموز/يونيو 2022 تم العثور على جثتي رجلين في "أحد أجزاء طائرة" كانت متوقفة في مطار هواري بومدين بالعاصمة الجزائرية.

وفي آذار/مارس من نفس السنة تمكن فتى يبلغ 16 عاماً من ركوب طائرة تابعة للخطوط الجوية الجزائرية في مطار قسنطينة (شرق) متجهة إلى فرنسا، وفق الصحافة المحلية. وقد وصل إلى فرنسا سالماً بعد أن تخفّى في حجرة الأمتعة.