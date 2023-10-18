اليمن.. انفجار مبنى لتخزين البارود يخلف كارثة إنسانية كبيرة
شهدت محافظة عمران، أقصى شمال اليمن، مساء الثلاثاء، وقوع انفجار ضخم وعنيف للغاية، في مبنى خاص بتخزين مادة (البارود) المستخدم كمشغل لإطلاق الأسلحة النارية والصواريخ والمدافع وخلافه من المتفجرات والذخيرة، مُخلفاً كارثة إنسانية ومادية فادحة.
وقالت مصادر محلية وسكانية في محافظة عمران لـ"إرم نيوز": "أسفر انفجار مخزن (البارود) أو ما يعرف بـ(الديناميت)، والذي وقع عند غروب شمس يوم الثلاثاء، والمتواجد في فناء منزل أحد تجار الأسلحة المعروفين، في منطقة قاعة بمديرية جبل يزيد غرب محافظة عمران، عن مقتل ما لا يقل عن 15 شخصا، وإصابة أكثر من 60 آخرين، كحصيلة أولية".
وبحسب المصادر، التي وصفت دوي الانفجار ووقعه بـ"العنيف وغير المسبوق"، وشبّهت لحظة انفجار (المخزن) الأولى، بـ"انفجار مرفأ بيروت"، -وقد ظهر ذلك بالفعل في الصور والمقاطع المرئية الموثقة له-، بأن أرقام الضحايا، "مرشحة للزيادة في أي لحظة، حيث لا يزال عدداً من المواطنين، يقبعون تحت الأنقاض وأسفل الرُكام، فيما تعجّ المستشفيات والمراكز الطبية المتواجدة في المحافظة، والتي تشهد حتى ساعات فجر الأربعاء الأولى، حالة من الاستنفار الطبي العالِ، بعشرات الجرحى والمصابين".
وتُرجّح المصادر، احتمالية الأسباب التي أدت إلى وقوع انفجار (مخزن البارود)، الذي كان يحوي كمّاً كبيراً وهائلاً من مادة (الديناميت) إلى سوء التخزين، بالإضافة إلى مُضيّ فترات طويلة تتجاوز بضع سنوات على تخزينه، وبقاءه متكدّساً، بين جدران المبنى المُخصص لتخزينه.
في الوقت نفسه، قالت مصادر مطّلعة لـ"إرم نيوز"، إن "تاجر الأسلحة المالك لمخزن (البارود) المنفجر، يُعدّ واحداً من تجار الأسلحة ذائعي الصيت في محافظة عمران، ويتمتع بمكانة خاصة على مستوى تجارة السلاح، ويُدعى محمد أحمد سيلان".
وأشارت المصادر، إلى أن "هناك خلافاً كبيراً بين تاجر الأسلحة (سيلان)، وقيادات حوثية، وسبق وأن وقعت بينهم عدة مشادات وشجارات، انتهت بمنعه إجبارياً بعدم مزاولة تجارة الأسلحة، إلا وفق تنفيذه لشروط قاموا بتحديدها له، أبرزها دفع ضريبة مالية باهظة، وهو ما رفضه".
وألمحت المصادر، إلى أن: "انفجار مخزن (البارود)، وعطفاً على حالة التوتر وحالة الشد والجذب، بين الطرف الحوثي وتاجر السلاح، لم يكن بسبب سوء التخزين، أو تكدّسه لفترات طويلة بين جدران المبنى، وإنما بفعل فاعل، يريد معاقبة تاجر الأسلحة، الذي رفض الانصياع وتنفيذ الأوامر".
وعلى مستوى الأضرار المادية، ذكرت المصادر: "كما نجم عن الانفجار، تسوية عشرات المنازل بالأرض، بالإضافة إلى تضرر العشرات غيرها، فضلاً عن احتراق وتهشم مجموعة من سيارات المواطنين".