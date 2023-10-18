اليمن.. انفجار مبنى لتخزين البارود يخلف كارثة إنسانية كبيرة

وتُرجّح المصادر، احتمالية الأسباب التي أدت إلى وقوع انفجار (مخزن البارود)، الذي كان يحوي كمّاً كبيراً وهائلاً من مادة (الديناميت) إلى سوء التخزين، بالإضافة إلى مُضيّ فترات طويلة تتجاوز بضع سنوات على تخزينه، وبقاءه متكدّساً، بين جدران المبنى المُخصص لتخزينه.

في الوقت نفسه، قالت مصادر مطّلعة لـ"إرم نيوز"، إن "تاجر الأسلحة المالك لمخزن (البارود) المنفجر، يُعدّ واحداً من تجار الأسلحة ذائعي الصيت في محافظة عمران، ويتمتع بمكانة خاصة على مستوى تجارة السلاح، ويُدعى محمد أحمد سيلان".