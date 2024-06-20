النجف العراقية تستعد لإحياء عطلة "عيد الغدير"

أحمد عبد

أعلنت اللجنة العليا الخاصة بفعاليات ما يُسمى بـ"عيد الغدير"، استكمال التحضيرات والاستعدادات للمناسبة الدينية التي صوت البرلمان العراقي على اعتبارها عطلة رسمية.

ويحيي "الشيعة" في العراق، يوم 18 من ذي الحجة من كل عام، مناسبة "يوم الغدير"، الذي يُعدونه عيدًا.

ويمنح القانون العراقي المعدل ما بعد العام 2003، الحكومات المحلية في المحافظات صلاحية إعلان العطل الرسمية.

وكانت محافظات جنوب ووسط العراق ذات الأغلبية الشيعية، دائمًا ما تعلن يوم 18 ذي الحجة عطلة رسمية، فيما تستمر محافظات غرب وشمال العراق، ذات الأغلبية السنية بالدوام الرسمي دون تعطيل.

وقال رئيس اللجنة الخاصة بتنظيم عيد الغدير، أحمد القريشي، في بيان صحفي، إن "اللجنة العليا الخاصة بتنظيم الفعاليات وإحياء المناسبات، أكملت استعداداتها الخاصة بعيد الغدير، وستتوزع فقرات وفعاليات هذه المناسبة على مجموعة من الأنشطة التي رعيت من خلالها محاولة الوصول إلى مختلف الفئات والشرائح الاجتماعية بناءً على دوائر العمل الثلاثة: المحلي، والوطني، والإقليمي".