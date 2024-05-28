الجيش الإسرائيلي يوسّع عملياته بشكل مفاجئ غرب مدينة رفح

وطال القصف على المناطق الغربية من مدينة رفح، عيادة تل السلطان ومستشفى ميدانياً إندونيسياً، ومسجد طيبة، وعدداً من منازل الفلسطينيين في منطقتي تل السلطان والحي السعودي.

ولم يبلغ الجيش سكان هذه المناطق بالإخلاء، إلا أن موجة نزوح واسعة بدأت منذ ساعات الصباح باتجاه مناطق المواصي في خان يونس، ومناطق وسط قطاع غزة.

وأفادت مصادر طبية فلسطينية بأن 16 فلسطينياً قتلوا جراء عمليات القصف الإسرائيلية لمناطق غرب رفح، من بينهم 7 أشخاص قضوا بعد قصف خيمتهم قرب مستودع تابع للأونروا، قرب الموقع الذي شهد قصفاً دامياً، ليلة الأحد الماضي، وأسفرت عن مقتل وإصابة العشرات من الفلسطينيين.