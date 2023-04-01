"قضايا عالقة" تحول دون توقيع اتفاق سياسي في السودان

قال الناطق الرسمي باسم العملية السياسية بالسودان في بيان في وقت مبكر من اليوم إن توقيع اتفاق سياسي نهائي تأجل بسبب عدم وجود "توافق حول بعض القضايا العالقة".

كان من المقرر توقيع الاتفاق النهائي يؤدي إلى حكومة مدنية هذا الشهر وبدء انتقال جديد نحو الانتخابات يوم السبت.

وظهرت الخلافات في الأيام الماضية حول الجدول الزمني لدمج قوات الدعم السريع في الجيش، وهي خطوة تمت الدعوة إليها في اتفاق إطاري تم توقيعه في كانون الأول/ديسمبر.