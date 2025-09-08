هل "جمّدت" عملية القدس مقترح ترامب بشأن غزة؟

كشفت مصادر أمريكية مطلعة عن مستقبل المقترح الأمريكي الذي عرض على إسرائيل وحركة حماس مؤخرًا، بهدف التوصل إلى وقف لإطلاق النار في غزة، والإفراج عن الرهائن، والتأهل لإنهاء الحرب، قائلة إنه أصبح عرضة للتجميد.

ورجحت المصادر، في تصريحات لـ"إرم نيوز"، أن تفرض عملية إطلاق النار في القدس، التي وقعت اليوم الاثنين، ضغوطًا على الرئيس الأمريكي دونالد ترامب من جانب رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، الأمر الذي قد يجمد بشكل كبير أي حديث عن المقترح الأمريكي.

ووفق المصادر فإن نتنياهو يبدو مستفيدا من العملية أكثر من حركة حماس، ما يتيح له هامشا من المناورة بشأن خططع في غزة.

وأوضحت المصادر أن هذا الحادث يقوي أسانيد نتنياهو أمام ترامب، التي كانت تجعله غير متفق مع عدة بنود في هذا المقترح؛ لذلك فإن الوضعية لم تعد متعلقة بنظر الإدارة الأمريكية لشروط حماس، فالتحدي الذي يواجهه ترامب حاليًّا، هو كيفية إمساك اندفاع نتنياهو نحو دخول غزة في عملية عسكرية ستحمل آثارًا إنسانية صعبة.



وتوقعت أن يضغط نتنياهو على ترامب بفرض هذا الحادث على حساب المقترح الخاص بوقف إطلاق النار في غزة، وقطع الطرق حوله، مشيرة إلى أنه رغم أن هذا الحادث يعد ضربة لنتنياهو وحكومته، إلا أنه سيستغله في إتمام كافة الخطط العسكرية والأمنية الإسرائيلية.



وقالت المصادر إن "المستفيد من هذا الحادث هو من كان يريد فرض شروط تحمل له تعهدات بخصوص تنفيذ المقترح"، في إشارة إلى حركة حماس.

وتابعت: "يبدو أن حماس غير معنية بالويلات التي يعاني منها أهل القطاع، وتنفذ ما تمليه عليها من دفعتها إلى أحداث 7 أكتوبر عام 2023"، وفق تعبيرها.



وبينت المصادر، أن عملية القدس ستقيد كثيرًا مقترح ترامب، بعد أن بذل جهودًا كبيرة مع نتنياهو حول ذلك، وفي النهاية سيكون هناك تراجع من نتنياهو، وسيستغل ذلك في التمسك بالأعمدة الأمنية التي لا يريد أي شخص أن يجعله يتنازل عن أي ورقة تتعلق بها، وفق قولها.

وأكدت أن حماس تريد أن تتعامل من حيث ما خرج من طلبات أو شروط حول مقترح ترامب فيما يتعلق بالضمانات، بأنها ذات صفة قانونية، وأنها الرابحة في هذه الحرب على عكس الواقع، ولكن أدوات قوتها هي الرهائن الإسرائيليين والمدنيين في غزة، الذين يدفعون أكبر ثمن.



وبحسب المصادر، فإن "طلبات حماس لوقف الحرب في ظل مقترح ترامب، مفهوم أغراضها السياسية، حيث أنها دعائية للحركة التي لا تبحث عن مصلحة سكان غزة بوقف الحرب التي تسببت فيها" وفق تعبيرها.