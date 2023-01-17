وزير خارجية العراق: تعزيز العلاقات مع الأشقاء الخليجيين أهمية استراتيجية لبغداد
أكد وزير الخارجية العراقي فؤاد حسين، اليوم الثلاثاء، سعي بلاده لاستثمار "خليجي 25" كمناسبة لتجمع الأشقاء الخليجيين في العراق.
جاء ذلك خلال اجتماعه مع وزير الخارجية السعودي فيصل بن فرحان آل سعود، على هامش اجتماعات المنتدى الاقتصادي العالمي "دافوس"، وفق بيان رسمي لوزارة الخارجية العراقية.
وأكد حسين خلال الاجتماع، "عمق العلاقات العراقية السعودية"، لافتًا إلى "سعي بلاده لتعزيز العلاقات الخليجية عمومًا، والعراقية - السعودية على وجه الخصوص؛ لما لها من أهمية استراتيجية بالنسبة لبغداد".
وأضاف أن بغداد "تسعى أيضًا إلى استثمار الدبلوماسية غير التقليدية في بطولة خليجي 25، التي تنظم في مدينة البصرة حاليًا، كمناسبة تجمع الأشقاء الخليجيين في العراق".
ووفق البيان، فإن وزير الخارجية السعودي عبّر من جانبه "عن شكره لإتاحة هذه الفرصة لغرض التباحث وتبادل وجهات النظر بشأن العلاقات العراقية - السعودية، وآخر الأحداث الجارية في المنطقة".
كما أكد بن فرحان "دعم المملكة العربية السعودية لجهود الحكومة العراقية الرامية إلى تعزيز الديمقراطية وازدهار العراق".
وشدد على أن "موقع العراق الجغرافي والموارد المتاحة تجعل منه ركيزة مهمة في المنطقة، ويعزز الدور الذي يمكن أن تلعبه إقليميًا".
وأشار إلى "وجوب العمل من أجل تقوية العلاقات الاقتصادية بين البلدين، وأن الشركات السعودية مستعدة للاستثمار في الاقتصاد العراقي"، بحسب البيان.