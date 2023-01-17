وزير خارجية العراق: تعزيز العلاقات مع الأشقاء الخليجيين أهمية استراتيجية لبغداد

أكد وزير الخارجية العراقي فؤاد حسين، اليوم الثلاثاء، سعي بلاده لاستثمار "خليجي 25" كمناسبة لتجمع الأشقاء الخليجيين في العراق.

جاء ذلك خلال اجتماعه مع وزير الخارجية السعودي فيصل بن فرحان آل سعود، على هامش اجتماعات المنتدى الاقتصادي العالمي "دافوس"، وفق بيان رسمي لوزارة الخارجية العراقية.

وأكد حسين خلال الاجتماع، "عمق العلاقات العراقية السعودية"، لافتًا إلى "سعي بلاده لتعزيز العلاقات الخليجية عمومًا، والعراقية - السعودية على وجه الخصوص؛ لما لها من أهمية استراتيجية بالنسبة لبغداد".

وأضاف أن بغداد "تسعى أيضًا إلى استثمار الدبلوماسية غير التقليدية في بطولة خليجي 25، التي تنظم في مدينة البصرة حاليًا، كمناسبة تجمع الأشقاء الخليجيين في العراق".