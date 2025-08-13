تركيا تطالب "وحدات حماية الشعب" بالالتزام باتفاق الاندماج مع حكومة سوريا

قال وزير الخارجية التركي هاكان فيدان، اليوم الأربعاء، إن على مسلحي وحدات حماية الشعب الكردية، التي تقود قوات سوريا الديمقراطية "قسد"، التوقف عن المماطلة والالتزام باتفاق الاندماج مع الحكومة السورية.

وقال فيدان في مؤتمر صحفي مشترك مع نظيره السوري أسعد الشيباني في أنقرة "على وحدات حماية الشعب وقوات سوريا الديمقراطية التوقف عن سياسة كسب الوقت".

وأضاف: "تعاملنا مع (هذه العملية) بنوايا حسنة، وهذا لا يعني أننا لا نرى حيلكم".

وزار فيدان دمشق قبل أيام في أعقاب اشتباكات بين قسد وقوات الحكومة السورية في منبج وحلب، وبعد توتر على مدى أسابيع بين إسرائيل وسوريا بسبب القتال بين مسلحين من الدروز والبدو في السويداء الشهر الماضي.

وفي إشارة إلى قرار حزب العمال الكردستاني حلّ نفسه وإلقاء سلاحه، قال فيدان: "بدأ عهد جديد في المنطقة، وهناك عملية جديدة في تركيا.. ينبغي أن يستفيدوا (وحدات حماية الشعب) من هذه التطورات الإيجابية".

وترى تركيا أن وحدات حماية الشعب هي امتداد لحزب العمال الكردستاني، لكن الوحدات قالت إن دعوة زعيم الحزب المسجون عبد الله أوجلان لنزع السلاح لا تنطبق عليها بما يتعارض مع وجهة نظر أنقرة.

وقال فيدان: "نشهد بعض التطورات في سوريا التي يصعب علينا تقبلها.. نرى أن عناصر (وحدات حماية الشعب) القادمين من تركيا والعراق وإيران لم يغادروا سوريا".

وانتقد الشيباني "قسد" لعقدها مؤتمراً دعا إلى مراجعة الإعلان الدستوري الذي أصدره الرئيس السوري في المرحلة الانتقالية أحمد الشرع في وقت سابق من هذا العام.