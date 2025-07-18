نزوح نحو 80 ألف شخص من السويداء السورية

أعلنت المنظمة الدولية للهجرة أن نحو 80 ألف شخص نزحوا من مناطق سكنهم في محافظة السويداء جنوب سوريا، نتيجة أعمال العنف التي اندلعت منذ يوم الأحد.

وقالت المنظمة في بيان إن 79 ألفًا و339 شخصًا نزحوا منذ 13 تموز/يوليو، من بينهم 20 ألفا و19 شخصًا نزحوا في 17 تموز/يوليو وحده.

وأضاف البيان أن الخدمات الأساسية في السويداء، من كهرباء ومياه، قد انهارت، بالإضافة إلى نقص حاد في الوقود، مما أدى إلى شلل في حركة النقل وعرقلة عمليات الإجلاء الطارئة، بحسب "فرانس برس".

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وتجددت المواجهات، ظهر اليوم الجمعة، بين مقاتلين من العشائر والبدو مدعومين من السلطات السورية وفصائل درزية في محيط مدينة السويداء جنوبي سوريا، وفقًا للمرصد السوري لحقوق الإنسان ومصادر في صفوف المتحاربين.

ويأتي ذلك بالتزامن مع سماح إسرائيل بدخول محدود للقوات السورية إلى محافظة السويداء لمدة 48 ساعة، بالنظر إلى حالة عدم الاستقرار في المنطقة، وفق ما صرح به مسؤول إسرائيلي.