واشنطن بوست: إدارة ترامب تخطط لنقل بعض السكان غزة لمناطق مؤمنة داخل القطاع

قناة عبرية: الأجهزة الأمنية تلقت تأكيداً بمقتل "أبو عبيدة"

أبو عبيدة
إرم نيوز
إرم نيوز
31 أغسطس 2025، 10:50 ص

ذكرت القناة 14 العبرية أن المؤسسة الأمنية تلقت تأكيداً نهائياً باغتيال المتحدث باسم حماس، "أبو عبيدة".

وقالت القناة إن "أبو عبيدة" كان يختبئ في مبنى بالقرب من مخبز في حي الرمال بمدينة غزة، وبأن معلومات استخباراتية جُمعت عنه خلال الفترة الماضية.

وأشارت القناة إلى ما أعلنه الجيش الإسرائيلي في وقت سابق حين قال إن "المعلومات المتعلقة بحالة أبو عبيدة لا تزال قيد المراجعة، لكن يُقدر أنه أصيب بجروح خطيرة".

كما أشارت إلى تقارير أفادت بمقتل 7 على المبنى في غزة.

وكان رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو تحدث عن مصير "أبو عبيدة" وقال إن حماس تأخرت في إعلان مصير المتحدث العسكري باسمها، وعلق على ذلك بالقول: "يبدو بأنه ليس لديهم من يخبرنا عن ذلك".

