"مصدر رزقهم".. مزارعو الضفة ممنوعون من الوصول لأراضيهم

تُقيّد السلطات الإسرائيلية وصول المزارعين الفلسطينيين في الضفة الغربية إلى أراضيهم، بسلسلة من الإجراءات، منذ بدء الحرب في السابع من أكتوبر/ تشرين الأول الماضي، ما يؤدي إلى معاناة اقتصادية.

وأغلق الجيش الإسرائيلي الطرق الرئيسة والفرعية في عدد من محافظات الضفة الغربية، كما منع الاقتراب من المستوطنات أو المناطق القريبة منها، خاصة بعد دعوة وزير المالية الإسرائيلي بتسلئيل سموتريش، لرئيس الوزراء بنيامين نتنياهو إلى إنشاء مناطق عازلة في الضفة الغربية.

وتسببت هذه الإجراءات بمنع المزارعين الفلسطينيين من الوصول لأراضيهم لقطف ثمارها أو حتى للعناية بها، في ظل اعتداءات متواصلة من قبل المستوطنين خاصة في المناطق المتاخمة للمستوطنات.