"نيويورك تايمز": ارتفاع عدد القتلى في غزة يزيد من عزلة إسرائيل

رأى تقرير لصحيفة "نيويورك تايمز" بأن ارتفاع عدد القتلى في غزة يزيد من عزلة إسرائيل، ويُشكل اختبارا للدعم الذي تقدمه أقوى حليف لها، الولايات المتحدة الأمريكية.

وبحسب التقرير، دأبت إسرائيل منذ تأسيسها، على تجاهل المنظمات الدولية والقرارات الصادرة عن الأمم المتحدة ومجلس الأمن عندما يتعلق الأمر بمصالحها الأساسية.

والبداية كانت في عام 1955، عندما تم تحذير ديفيد بن غوريون، أحد الآباء المؤسسين لإسرائيل، من أن خطته للاستيلاء على قطاع غزة من مصر ستثير رد فعل عنيفًا في الأمم المتحدة؛ فرد ساخرًا مستخدمًا عبارة بالعبرية "Um-Shmum"، وتعني أن إسرائيل تتحدى القرارات.

وتواجه إسرائيل مجددًا بعد 75 عامًا، موجة أخرى من الإدانة في الأمم المتحدة، ومحكمة العدل الدولية، ومن عشرات الدول بسبب عمليتها العسكرية في غزة، التي أسفرت عن مقتل ما يقدر بنحو 29 ألف فلسطيني، كثير منهم من النساء والأطفال.

ولفت التقرير إلى أن الحليف الأقوى لإسرائيل، الولايات المتحدة التي استخدمت الفيتو لحماية إسرائيل أكثر من 40 مرة؛ ثلاثة منها لمنع قرار بوقف إطلاق النار في غزة خلال الحرب الحالية، بدأ بإعادة حساباته بفعل الضغوطات الدولية والأزمات الداخلية المرتبطة بسباق انتخابات الرئاسة 2024.