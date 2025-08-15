فصائل فلسطينية تطالب مصر برعاية اجتماع طارئ لصياغة "استراتيجية وطنية"

طالبت فصائل فلسطينية عقدت اجتماعاً في القاهرة، الخميس، القيادة المصرية برعاية اجتماع طارئ لصياغة "استراتيجية وطنية"، مشددة على تجاوبها مع مبادرات ومقترحات الحل في غزة.

وأكدت الفصائل الفلسطينية، في بيان لها عقب الاجتماع، على أن مواجهة المخططات الإسرائيلية تتطلب وحدة وطنية، داعية مصر إلى ترتيب اجتماع يضم جميع الأطراف لبحث الوحدة والمصالحة.

وأكدت الفصائل أن الأولوية لوقف إطلاق النار في قطاع غزة، في الوقت الذي طرحت فيه أفكاراً لتشكيل مرجعية وطنية بهذا الشأن.

ونددت الفصائل بتصريحات رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، ووزير المالية بتسلئيل سموتريتش، معتبرة أنها امتداد لحرب الإبادة التي تشنها إسرائيل ضد الشعب الفلسطيني، وتستند إلى "خرافات توراتية مزيفة".

وقالت الفصائل الفلسطينية إن هذه التصريحات تكشف عن "نية استعمارية خبيثة" وتشكل "تهديدًا للأمن القومي"، مؤكدة أن الشعب الفلسطيني سيواصل مقاومته حتى إنهاء الاحتلال.