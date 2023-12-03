إصابة طالب فلسطيني بالشلل بعد تعرضه لإطلاق نار في أمريكا

قالت عائلة أحد الطلاب الجامعيين الثلاثة من أصل فلسطيني، الذين أُطلق عليهم النار بولاية فيرمونت الأمريكية، الشهر الماضي، إنه أصيب بالشلل من صدره حتى قدميه بعد أن استقرت رصاصة في عموده الفقري.

وكان هشام عورتاني (20 عامًا)، الذي يدرس في جامعة براون ونشأ في الضفة الغربية التي تحتلها إسرائيل، يسير مع اثنين من أصدقائه بالقرب من حرم جامعة فيرمونت في بيرلينجتون، يوم 25 نوفمبر/تشرين الثاني، عندما قالت الشرطة إن جيسون إيتون (48 عامًا) أطلق عليهم النار من مسدسه في جريمة يشتبه بأنها اُرتكبت بدافع الكراهية. وقد دفع إيتون ببراءته.

ومن المتوقع أن يسترد تحسين علي أحمد الذي يدرس في جامعة هافرفورد في بنسلفانيا، وكنان عبد الحميد الذي يدرس في جامعة ترينيتي في كونيتيكت عافيتهما بشكل كامل، لكن "عورتاني"، الذي كان يزور جدته خلال عطلة عيد الشكر مع صديقيه وجميعهم في عمر الـ 20 عامًا، تلقى تشخيصًا أكثر خطورة، وفقًا لبيان كتبته عائلته لجمع التبرعات لدفع تكاليف نفقاته الطبية.

وكتبت عائلة "عورتاني" عبر صفحتها على منصة "جو فاند مي" التي جمعت من خلالها أكثر من 200 ألف دولار حتى صباح الأحد: "لقد أظهر مرونة وثباتًا وشجاعة ملحوظة، فضلاً عن روح الدعابة، حتى مع ظهور حقيقة إصابته بالشلل".