وفد من دول عربية ومسلمة يزور الصين الإثنين لبحث حرب غزة

يزور وفد يضم وزراء خارجية السلطة الفلسطينية وأربع دول عربية ومسلمة، الصين الإثنين والثلاثاء؛ لبحث الحرب بين إسرائيل وحركة حماس، وفق ما أعلنت الخارجية في بكين الأحد.

والوفد مكون من وزير الخارجية الفلسطيني ونظرائه من السعودية والأردن ومصر وإندونيسيا، بالإضافة إلى الأمين العام لمنظمة التعاون الإسلامي.

وأوضحت المتحدثة باسم الوزارة ماو نينغ في بيان أنه "خلال الزيارة، ستجري الصين تواصلا معمّقا وبحثًا مع الوفد المشترك لوزراء خارجية دول عربية ومسلمة بشأن الدفع نحو خفض التصعيد في النزاع الإسرائيلي-الفلسطيني الراهن، وحماية المدنيين، وحل القضية الفلسطينية بشكل عادل".

وتعهدت إسرائيل بتدمير حركة المقاومة الإسلامية الفلسطينية (حماس) التي تحكم قطاع غزة بعد هجومها في السابع من تشرين الأول/أكتوبر الذي تقول الحكومة الإسرائيلية إنه أسفر عن مقتل 1200 شخص واحتجاز 240 آخرين.

وفي غزة، تقول حكومة حماس إن 12300 شخص قتلوا في القصف الجوي الإسرائيلي المتواصل والعمليات البرية.

ومعظم الضحايا من الجانبين هم من المدنيين. وفي أعقاب اندلاع الحرب الشهر الماضي، دعا المسؤولون الصينيون، ومن بينهم وزير الخارجية وانغ يي، إلى وقف فوري لإطلاق النار و"تهدئة" الوضع.

والصين تاريخياً متعاطفة مع الفلسطينيين وتدعم حل الدولتين.