عون: ننتظر الرد الإسرائيلي على ورقة باراك وإنهاء مهام "اليونيفيل" خطر

أبلغ الرئيس اللبناني العماد جوزيف عون عضو الكونغرس الأمريكي السيناتور دارين لحود، أن لبنان ينتظر الرد النهائي الإسرائيلي على الورقة التي حملها السفير توماس باراك، نافياً أن يكون لبنان تبلغ رسمياً ما تردّد في الإعلام عن نيّة إسرائيل إنشاء منطقة عازلة في الجنوب.

وبحسب صحيفة "النهار" اللبنانية، شدد عون على أهمية التجديد للقوات الدولية العاملة في الجنوب (اليونيفيل)، لافتاً إلى خطورة إنهاء مهمّتها في القريب قبل انسحاب القوات الإسرائيلية من الجنوب وإعادة الأسرى اللبنانيين وإنهاء انتشار الجيش اللبناني حتى الحدود المعترف بها دولياً واستكمال تنفيذ القرار 1701 بكافة مندرجاته.

ولفت عون إلى المهمات الواسعة الملقاة على عاتق الجيش اللبناني التي تشمل الأراضي اللبنانية كافة، مشيراً إلى أن مهمات الجيش لا تقتصر فقط على ضبط الأمن الداخلي بل تشمل أيضاً مكافحة الإرهاب وتهريب المخدرات وحماية الحدود ومراقبتها، فضلاً عن مهمات أمنية مختلفة.

ودعا الرئيس اللبناني الولايات المتحدة الأمريكية إلى الاستمرار في دعم الجيش بالعتاد والتجهيزات اللازمة إضافة إلى دعم العسكريين مادياً نظراً إلى الأوضاع الاقتصادية الصعبة التي يمرّون بها.