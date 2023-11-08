تونس.. التحقيق مع الوزير السابق عبد الرحيم الزواري بشبهة فساد
بدأت السلطات التونسية، اليوم الأربعاء، التحقيق مع رجل الأعمال والوزير السابق عبد الرحيم الزواري إثر توقيفه بشبهة فساد في ساعة متأخرة من يوم أمس.
وقال مصدر قضائي لـ "إرم نيوز"، إن "السلطات الأمنية أوقفت الزواري على خلفية الحصول على صفقة حكومية مشبوهة وذلك في وقت يتعهد فيه الرئيس قيس سعيد بالقضاء على الفساد في بلاده إثر استئثاره بمعظم الصلاحيات".
والزواري هو رجل أعمال بارز، وتولى حقائب وزارية هامة خلال فترة حكم الرئيس الأسبق زين العابدين بن علي من بينها "الخارجية" و"التعليم" و"العدل" و"الشباب والرياضة"، كما شغل مناصب دبلوماسية عدة من بينها سفير لدى المملكة المغربية.
وجاء توقيف الزواري بعد ساعات من توقيف رجل الأعمال البارز وصهر زين العابدين بن علي، مروان مبروك، بشبهة الاستيلاء على أموال شركات تونسية تم مصادرتها إثر ثورة 14 كانون الثاني/يناير 2011.
وقال الناطق باسم محكمة تونس محمد زيتونة، إن توقيف مبروك جاء بعد شكوى مقدمة من المكلف العام بنزاعات الدولة.
ولم توجه السلطات بعد اتهاما رسميا لمبروك، كما لم يتضح حجم الأموال التي يشتبه في أنه استولى عليها ومن أي شركات.
ومبروك هو أحد أفراد عائلة مؤثرة تسيطر على شركات في مجالات التجارة والمصارف والاتصالات وتوزيع السيارات.