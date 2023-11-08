تونس.. التحقيق مع الوزير السابق عبد الرحيم الزواري بشبهة فساد

وجاء توقيف الزواري بعد ساعات من توقيف رجل الأعمال البارز وصهر زين العابدين بن علي، مروان مبروك، بشبهة الاستيلاء على أموال شركات تونسية تم مصادرتها إثر ثورة 14 كانون الثاني/يناير 2011.

وقال الناطق باسم محكمة تونس محمد زيتونة، إن توقيف مبروك جاء بعد شكوى مقدمة من المكلف العام بنزاعات الدولة.

ولم توجه السلطات بعد اتهاما رسميا لمبروك، كما لم يتضح حجم الأموال التي يشتبه في أنه استولى عليها ومن أي شركات.

ومبروك هو أحد أفراد عائلة مؤثرة تسيطر على شركات في مجالات التجارة والمصارف والاتصالات وتوزيع السيارات.