عربيان وألماني.. 3 مرشحين لرئاسة البعثة الأممية في ليبيا

كشف موقع "أفريكا إنتليجنس" أن 3 مرشحين يتنافسون على رئاسة بعثة الأمم المتحدة في ليبيا، خلَفًا للدبلوماسي السنغالي عبدالله باتيلي الذي استقال في أبريل الماضي.

وأوضح الموقع الفرنسي، في تقرير له، أن المرشح الأول هو السفير الألماني السابق لدى ليبيا كريستيان باك، الذي عمل سفيرا في طرابلس بين عامي 2016 و2018، ثم مديرا لوزارة الخارجية الألمانية للشرق الأدنى والأوسط حتى عام 2022، ومنذ ذلك الحين عُين مبعوثا خاصا لبرلين إلى ليبيا.

‏أما المرشح الثاني، بحسب الموقع، فهو وزير الخارجية الجزائري السابق رمطان لعمامرة الذي أعلن ترشحه للمنصب.

وشغل لعمامرة منصب وزير خارجية بلاده بين يوليو 2021 ومارس 2023، ويشغل منذ نوفمبر الماضي منصب المبعوث الأممي إلى السودان.

‏ووفق الموقع فإن رئيس ديوان رئيس مفوضية الاتحاد الأفريقي الموريتاني محمد الحسن ولد لبات، يمثل مرشحا ثالثا للمنصب.

وتشغل ستيفاني خوري هذا المنصب بالنيابة منذ مايو الماضي، وبدأت الدبلوماسية الأمريكية تحركات وعقدت لقاءات مع الأطراف السياسية من أجل الدفع بالعملية السياسية المعطلة منذ سنوات.