الوحل يطمر خيام النازحين في غزة.. "برد شديد وخبز قليل"
فاقم حلول فصل الشتاء وتساقط الأمطار الغزيرة، معاناة مئات الآلاف من النازحين الفلسطينيين في قطاع غزة، الذين نزحوا من ويلات الحرب الإسرائيلية.
ويعيش هؤلاء النازحين في خيام من البلاستيك مقامة على أرضية رملية، تغرق مع أول تساقط للأمطار؛ ما يجعلها غير صالحة للحياة تمامًا، وفق نازحين.
يقول سليمان حويلة، وهو نازح من شمال قطاع غزة إلى أحد مراكز الإيواء بالمحافظة الوسطى: "نعيش داخل خيمة فيها أكثر من 12 شخص، معظمهم من الأطفال، في ظروف معيشية غاية في السوء، وزاد تساقط الأمطار تلك الظروف سوءًا، حيث دخلت المياه إلى الخيمة، وغمرتها تمامًا؛ ما جعلها غير صالحة للنوم أو العيش".
ويضيف حويلة في حديث خاص لـ"إرم نيوز": "رضينا بالهم والهم ما رضي فينا"، كناية عن ازدياد الأوضاع سوءًا، فقد "قمت بإنشاء الخيمة على حسابي الخاص، وبالكاد استطعت أن أوفر ثمنها، ومع هطول مياه الأمطار بالأمس تبللت جميع ملابسنا والأغطية والفراش، الأمر الذي سيحرمنا من النوم عدة أيام لحين تجفيفها".
وزاد: "لم يعد باستطاعتي كربّ أسرة التحمل أكثر في ظل هذه الظروف القاسية، حيث هناك معاناة في كل شيء، معاناة في توفير الدقيق لعمل الخبز، ومعاناة في توفير مياه للشرب، ومعاناة في استلام مساعدة غذائية من داخل مركز الإيواء، ومعاناة في توفير حطب لإشعال النار".
وأردف حويلة: "المعاناة وصلت لأن نقف أكثر من ساعة لقضاء حاجتنا في حمام عام، يتزاحم عليه مئات الأشخاص في وقتٍ واحد".
من جانبه، قال الطفل عمر الأشرم، وهو نازح من مدينة غزة في مركز إيواء بمدينة دير البلح: "الحياة قاسية جدًا، فقد جعلتني أتمنى عدم سقوط الأمطار حتى لا تغرق خيمتنا بالمياه، ونصبح بعد ذلك بلا مأوى أنا وعائلتي".
وأضاف الطفل عُمر في حديث خاص لـ"إرم نيوز": "لقد تعرض منزلنا في حي الشجاعية للقصف بالكامل، ولم يعد لدينا سوى هذه الخيمة التي امتلأ داخلها بمياه الأمطار، وأعتقد أننا سنمكث فيها وقتًا طويلًا إلى حين بناء منزل جديد لنا، حيث أنني منذ الأمس لم أجد مكانًا للنوم بسبب تبلل الأغطية والفراش، وستأخذ عدة أيام حتى تجف وتصبح صالحة للنوم".