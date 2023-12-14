الوحل يطمر خيام النازحين في غزة.. "برد شديد وخبز قليل"

فاقم حلول فصل الشتاء وتساقط الأمطار الغزيرة، معاناة مئات الآلاف من النازحين الفلسطينيين في قطاع غزة، الذين نزحوا من ويلات الحرب الإسرائيلية.

ويعيش هؤلاء النازحين في خيام من البلاستيك مقامة على أرضية رملية، تغرق مع أول تساقط للأمطار؛ ما يجعلها غير صالحة للحياة تمامًا، وفق نازحين.

يقول سليمان حويلة، وهو نازح من شمال قطاع غزة إلى أحد مراكز الإيواء بالمحافظة الوسطى: "نعيش داخل خيمة فيها أكثر من 12 شخص، معظمهم من الأطفال، في ظروف معيشية غاية في السوء، وزاد تساقط الأمطار تلك الظروف سوءًا، حيث دخلت المياه إلى الخيمة، وغمرتها تمامًا؛ ما جعلها غير صالحة للنوم أو العيش".