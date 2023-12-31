التقط صورا مع نتنياهو.. اتهام إسرائيلي بانتحال صفة جندي وسرقة أسلحة بغزة

وجه الادعاء العام الإسرائيلي، الأحد، اتهامات جنائية لرجل بانتحال صفة جندي للانضمام إلى حرب غزة وسرقة ذخيرة، كما ظهر في صورة على الخطوط الأمامية مع رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو.

وفقا للائحة الاتهام المقدمة للمحكمة في تل أبيب، فإن "المتهم روي يفراخ لم يخدم أبدا في الجيش الإسرائيلي لكنه مع ذلك تمكن من شق طريقه إلى مناطق الحرب من خلال التظاهر بأنه عضو في وحدة قتالية من النخبة في جهاز الأمن الداخلي الشاباك".

وبثت القناة "12" التلفزيونية صورة قالت إنها للشاب البالغ من العمر 35 عاما وهو يرتدي معدات القتال الكاملة مع جنود آخرين إلى جانب نتنياهو في موقع هبوط طائرات الهليكوبتر، ولم يرد مكتب رئيس الوزراء بعد على طلب للتعليق.