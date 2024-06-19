محام فلسطيني لـ"إرم نيوز": في معتقل "سدي تيمان" وحشية تفوق الوصف

كشف المحامي خالد محاجنة، المختص بالدفاع عن الأسرى الفلسطينيين، عن تفاصيل مروّعة "تفوق الوصف" بعد زيارته معتقل "سدي تيمان" الإسرائيلي.

ومحاجنة أول محام يدخل المعتقل الذي تم إنشاؤه من قبل الجيش الإسرائيلي؛ بهدف اعتقال المواطنين الفلسطينيين من قطاع غزة، بعد هجوم السابع من أكتوبر.

وقال محاجنة، في تصريح لـ"إرم نيوز"، إن ما تمت روايته من داخل المعتقل الإسرائيلي تقشعر له الأبدان من حجم الإرهاب الممارس على الأسرى؛ من تعذيب وحشي وحرمان من أبسط الحقوق كالنوم والطعام ودخول الحمام.

وأضاف أن هناك ما هو أفظع من ذلك؛ فقد تم الاعتداء جنسيًا على ستة أسرى أمام باقي الأسرى من قبل الجنود الإسرائيليين، في حين قُتل ستة آخرون تحت التعذيب الجسدي.

وأوضح المحامي محاجنة سوء الأوضاع التي يتعرض لها مئات المعتقلين من قطاع غزة؛ من نوم في العراء منذ عشرات الأسابيع، فضلاً عن تعصيب أعينهم وتقييد أيديهم وأرجلهم، إلى جانب جولات التعذيب المستمرة يوميًا.

ولفت محاجنة إلى أن معتقل سدى تيمان (غير الخاضع لمصلحة السجون الإسرائيلية) يفوق معتقل أبو غريب وحشية، بحسب شهادات عدد من المعتقلين الذين جرى الالتقاء بهم، بعد ضغط وجهد حثيث في المحاكم الإسرائيلية.

وأشار خلال حديثه إلى أن هناك تكتيما إعلاميا كبيرا حول نشاطات هذا المعتقل الذي لا يضم سوى أسرى قطاع غزة، من دون أن يتم إعطاء أي معلومات عن عددهم أو أسمائهم أو حتى صحتهم، سواء أكانوا وفيات أو على قيد الحياة.

وبيّن المحامي أنه توجه إلى سجن سدي تيمان للالتقاء مع الصحفي الفلسطيني محمد أبو عرب؛ المعتقل من قطاع غزة منذ أكثر من مئة يوم، من دون أن يكون لديه أي معلومات عن عائلته، إذ تمت طمأنته أن زوجته وأولاده بخير.