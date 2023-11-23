في ظل وطأة الصراع وضعف الإدارة.. الكوارث البيئية تثقل كاهل اليمنيين
يمر اليمن بأزمة إنسانية متفاقمة، في ظل سنوات من الصراع العسكري والسياسي، فيما تزيد الكوارث البيئية التي تتعرض لها البلاد من حدة هذه الأزمة.
آخر هذه الكوارث بحسب معهد دول الخليج العربي في واشنطن، كان الإعصار المداري "تيج" الذي ضرب المناطق الحدودية الساحلية اليمنية مع سلطنة عمان في أواخر تشرين الأول/أكتوبر الفائت، ما أدى إلى خسائر كبيرة وتشريد حوالي عشرة آلاف من السكان المحليين.
ويصنف اليمن ضمن أكثر البلدان المعرضة لآثار تغير المناخ العالمي، بما في ذلك العواصف المدارية والفيضانات والجفاف والتفشي المفاجئ للأمراض.
ويقول اليمنيون إن غياب الدور الفاعل للدولة يؤدي إلى تضخم الكوارث البيئية في البلاد، ما يزيد من تفاقم الأزمة الإنسانية.
ويمكن أن تعزى أوجه الضعف هذه إلى استمرار الصراعات الدائرة في البلد وضعف اقتصاده.
وعلى مدى العقد الماضي، يقول التقرير الذي نشره المعهد، خلفت ظواهر جوية عنيفة أضرارا كبيرة كان سببها افتقار الحكومة آنذاك للقدرات اللازمة لاتخاذ الإجراءات المناسبة وتحسين الخدمات العامة.
وتؤدي الكوارث الطبيعية إلى نقص في الموارد، بما في ذلك الغذاء والمياه النظيفة والأراضي الصالحة للزراعة، ما يؤدي إلى مزيد من عدم الاستقرار وارتفاع حدة الصراع.
وتتعرض الزراعة والبيئة الطبيعية في اليمن للخطر بسبب تدهور مؤسسات الدولة واقتصادها، وهو ما يمكن أن يعزى إلى عدم وجود سلطة مركزية وحكومات كفؤة.
وقد بقيت الهياكل الأساسية الرئيسية، مثل نظم الري والسدود والطرق، دون إجراء الصيانة اللازمة لها لمقاومة الأمطار الموسمية لمدة سنوات. كما أن هناك إهمالا كبيرا في صيانة نظم الصرف الصحي تسبب في تفشي الأمراض وتلوث الموارد المائية، ولا سيما أثناء الفيضانات.
وأدى انعدام التنظيم وسوء الرقابة الحكومية إلى تلوث المياه والتربة في مناطق مثل حضرموت، حيث توجد حقول النفط.
ويفيد اليمنيون في جميع أنحاء المناطق الجنوبية من البلاد بأن التصحر إما أن يكون مشكلة رئيسة أو أحد أكبر الأخطار التي تهدد المجتمع.
وكثيرا ما تعقب فترات الجفاف فيضانات غزيرة تدمر الحدود بين الحقول الزراعية وتؤدي إلى منازعات بين ملاك الأراضي، وفقًا لمعهد دول الخليج العربي في واشنطن.
وفي ظل هذه الأوضاع تزداد حدة الصراعات على الأراضي والمياه، حيث يستنفد تغير المناخ وسوء إدارة الموارد مستويات المياه الجوفية ويؤديان إلى التوزيع غير العادل للمياه.
كما أدى انعدام الأمن، وعدم كفاية حفظ سجلات التاريخ المناخي للمنطقة ووجود نظام محاكم مثقل بالأعباء، إلى زيادة صعوبة حل هذه المنازعات.
ويعتقد الكثير من اليمنيين أن بالإمكان السيطرة على الكوارث البيئية في البلاد وإدارتها بالشكل اللازم إن لم يكن سببها الصراعات الجارية وخلل الأداء الحكومي.
ويعتقدون أن الاستثمارات المطروحة للاستفادة من مياه الفيضانات وتحويل مسارها يمكن أن تؤدي إلى تحويل التهديدات التي تشكلها الفيضانات الموسمية إلى حل جزئي لنقص المياه الصالحة للاستخدام.
وأوضح المعهد أنه يمكن أن يساعد الدعم المقدم من الدولة، والإعانات المقدمة للإمدادات الزراعية، والتدريب على الممارسات الزراعية المستدامة، ووجود نظام قضائي عادل وجهاز أمني فعال على معالجة المنازعات المتعلقة بالممتلكات والحد من النزاعات.