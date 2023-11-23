في ظل وطأة الصراع وضعف الإدارة.. الكوارث البيئية تثقل كاهل اليمنيين

يمر اليمن بأزمة إنسانية متفاقمة، في ظل سنوات من الصراع العسكري والسياسي، فيما تزيد الكوارث البيئية التي تتعرض لها البلاد من حدة هذه الأزمة.

آخر هذه الكوارث بحسب معهد دول الخليج العربي في واشنطن، كان الإعصار المداري "تيج" الذي ضرب المناطق الحدودية الساحلية اليمنية مع سلطنة عمان في أواخر تشرين الأول/أكتوبر الفائت، ما أدى إلى خسائر كبيرة وتشريد حوالي عشرة آلاف من السكان المحليين.

ويصنف اليمن ضمن أكثر البلدان المعرضة لآثار تغير المناخ العالمي، بما في ذلك العواصف المدارية والفيضانات والجفاف والتفشي المفاجئ للأمراض.

ويقول اليمنيون إن غياب الدور الفاعل للدولة يؤدي إلى تضخم الكوارث البيئية في البلاد، ما يزيد من تفاقم الأزمة الإنسانية.

ويمكن أن تعزى أوجه الضعف هذه إلى استمرار الصراعات الدائرة في البلد وضعف اقتصاده.