تزامنا مع جولة بلينكن.. غزة تُسجل أعلى حصيلة قتلى يومية منذ بداية العام

أعلن مسؤولو الصحة في غزة، اليوم الإثنين، سقوط أعلى عدد يومي من القتلى الفلسطينيين حتى الآن منذ بداية العام، تزامنا مع جولة لوزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن في دول عربية قبل أن يتوجه إلى إسرائيل؛ سعيا للحيلولة دون اتساع نطاق الصراع.

ويجري بلينكن، الذي يدعم إسرائيل لكنه يعبرعن قلقه البالغ إزاء سقوط عدد كبير من القتلى والمصابين المدنيين في غزة، محادثات بشأن القطاع في المنطقة لمحاولة وضع مسار للمضي قدما.

وزار بلينكن الأردن وقطر، أمس الأحد، في مستهل جولة دبلوماسية تستمر خمسة أيام هي الرابعة له في الشرق الأوسط منذ السابع من أكتوبر/ تشرين الأول عندما شنت حركة حماس هجوما على إسرائيل التي ردت بهجوم كبير لم تبد أي علامات بعد على أنه اقترب من النهاية.

وأظهرت إسرائيل، التي تقول إنها تقاتل من أجل بقائها، نهجا أكثر تركيزا على استهداف قادة المسلحين الفلسطينيين قبل زيارة بلينكن، لكن مسؤولي الصحة الفلسطينيين في القطاع الذي تديره حماس قالوا إن 247 قتلوا الليلة الماضية، وهو أعلى عدد يومي من القتلى منذ بداية العام.