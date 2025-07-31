الأردن يعين سفيان القضاة سفيراً فوق العادة لدى سوريا

أعلن الأردن، مساء الخميس، تسمية الدبلوماسي سفيان القضاة سفيرًا فوق العادة لدى سوريا، وفق الجريدة الرسمية الصادرة عن رئاسة الوزراء.

وجاء في الجريدة الرسمية: "صدرت الإرادة الملكية السامية بالموافقة على قرار مجلس الوزراء رقم… المتضمن الموافقة على تسمية السفير من ملاك وزارة الخارجية وشؤون المغتربين الدكتور "سفيان سليمان القضاة"، ليكون سفيراً فوق العادة ومفوضاً للمملكة الأردنية الهاشمية لدى الجمهورية العربية السورية".

ومسمى "سفير فوق العادة" هو لقب دبلوماسي رسمي يُمنح لأعلى رتبة من السفراء، أي أنه يتمتع بصلاحيات خاصة وواسعة.

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وشهدت العلاقات بين عمّان ودمشق تقدمًا في الأشهر الماضية، بعد حالة من البرود خلال الأزمة التي عاشتها سوريا بعد مارس/ آذار 2011 إلى سقوط نظام الرئيس بشار الأسد في ديسمبر/ كانون الأول 2024.

وكان الملك عبدالله الثاني أكد، خلال مؤتمر صحفي مع المستشار الألماني فريدريش ميرتس في برلين قبل أيام، دعم بلاده سيادة الأراضي السورية من أجل التعافي والاستقرار.

ولفت الملك عبدالله إلى أن سوريا دولة محورية للمنطقة، مشددًا على أهمية استمرار الدعم لها من أجل منع عودة النزاع مرة أخرى، وتمكين السوريين من بناء الدولة من جديد بعد ضمان الاستقرار.

وكان الرئيس الانتقالي السوري أحمد الشرع زار الأردن في فبراير/ شباط الماضي، والتقى الملك عبدالله الثاني.