"الثقب الأسود".. حرب "الكمأة" تحتدم في البادية السورية و تحصد عشرات الضحايا

ما إن تطل ثمرة الكمأة برأسها في بادية الشام الواسعة حتى يشحذ آلاف السوريين كبارا وصغارا، أدواتهم لاستخراج وجني ما تيسر لهم من هذا المحصول المبارك بأمطار السماء.

إلا أن سكاكين المتربصين وذخائر الحرب غير المتفجرة تأبى إلا أن تفعل فعلها وتجعل من مصدر الرزق هذا مغمساً بالدم .

ثمة "كنز" ينبت على مساحات شاسعة تمثل ثلث مساحة البلاد تم اكتشافه أخيرا، ففتح نافذة أمل أمام آلاف العائلات الفقيرة والمعدمة، إلا أنه فتح أيضا شهية أمراء الحرب على "استثمار" بات يدر ملايين الدولارات حتى تحول إلى سبب آخر للصراع بين الأطراف المتقاتلة على الجغرافيا السورية.

عداد الموت..