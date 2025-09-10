صفقات من تركيا إلى باكستان.. الإخوان والبرهان يؤججان حرب السودان (وثائقي إرم)

في السودان حرب دامية تغذيها رغبة الاستئثار بالسلطة.. قائد قوات بورتسودان أعلنها صراحة بأنّه مستعد لحرب لمئة عام.. رغبة جامحة بمواصلة نزف الدماء تغذيها شحنات سلاح باتت قوات بورتسودان تعتمد في تأمينها على عدة دول، على رأسها إيران وتركيا، وأخيراً من باكستان.

الباحث في برنامج نقل الأسلحة في معهد ستوكهولم الدولي، زين حسين، يؤكّد لــ "إرم نيوز"، أنّ هناك رحلات جوية جرت العام الماضي وأواخره، وثمّة رحلات أخرى تمّ تسييرها بداية العام الحالي، وذلك لنقل الإمدادات ومنها المسيّرات، من إيران وكذلك من تركيا.

هي مصادر تسليح لجأ إليها عبد الفتاح البرهان بعد العزلة الدولية التي فرضها الغرب عليه، لإجباره على وقف القتال والدخول في مباحثات سلام مع قوّات الدعم السريع.