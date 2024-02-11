صبري فواز ينشر رسالة مؤثرة من طفل فلسطيني "بترت قدمه"

شارك الفنان المصري صبري فواز رسالة مؤثرة مكتوبة بخط اليد وصلته من طفل فلسطيني، مشيرا إلى أن هذا الطفل الذي وصفه بـ"الفنان البطل" قد بترت قدمه في الغارات الإسرائيلية على فلسطين.

وعلّق صبري فواز على الرسالة التي نشرها عبر حسابه الشخصي على فيسبوك: "(يامن).. صبي فلسطيني.. من غزة.. بيحب التمثيل ومشترك في فريق المسرح بمدرسته.. أصابته هجمات الاحتلال الغاشمة إصابة أدت لبتر أطرافه.. ويعالج الآن".