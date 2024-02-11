صبري فواز ينشر رسالة مؤثرة من طفل فلسطيني "بترت قدمه"
شارك الفنان المصري صبري فواز رسالة مؤثرة مكتوبة بخط اليد وصلته من طفل فلسطيني، مشيرا إلى أن هذا الطفل الذي وصفه بـ"الفنان البطل" قد بترت قدمه في الغارات الإسرائيلية على فلسطين.
وعلّق صبري فواز على الرسالة التي نشرها عبر حسابه الشخصي على فيسبوك: "(يامن).. صبي فلسطيني.. من غزة.. بيحب التمثيل ومشترك في فريق المسرح بمدرسته.. أصابته هجمات الاحتلال الغاشمة إصابة أدت لبتر أطرافه.. ويعالج الآن".
وأضاف فواز: "من ضمن برنامج العلاج، التأهيل النفسي.. أهل الخير اللي بيعالجوه هو وغيره من المصابين.. بيطلبوا من كل واحد يكتب الحاجات اللي يحب يتفرج عليها في أوقات المشاهدة.. وده كان طلب (يامن): "باقي حلقات وبينا ميعاد.. وكل أعمال عمي صبري فواز.. حتى لو بيمثل لحاله، وأفكر اختاره بدور بطولة معاي".
ورد الفنان المصري على طلب الطفل: "ربنا يكتبها لنا يا يامن.. وأتشرف بالشغل مع الفنان البطل، يامن بحبك".
يذكر أن مسلسل "وبينا ميعاد" الذي تحدث عنه الطفل الفلسطيني، حقق نجاحا كبيرا في جزئه الأول، ما دفع صانعوه لإنتاج جزء ثان يعرض حاليا.