على غرار "أيخمان".. دعوة لإعدام السنوار في إسرائيل 

وقال إنه "يتعين أن يقف أمام المحكمة وأن تنظر عائلات الضحايا في عينيه؛ لِيدرك العالم طبيعة فعلته، وتكون نهايته مثل نهاية أيخمان"، على حد قوله.

يشار إلى أن واقعة محاكمة وإعدام أدولف أيخمان، كانت سابقة هي الأولى من نوعها في تاريخ إسرائيل، إذ أُعدم شنقًا عقب اختطافه من الأرجنتين بواسطة جهاز الاستخبارات والمهمات الخاصة "الموساد" والذي قام بنقله إلى إسرائيل لمحاكمته.

ونُفذ بحق أيخمان حكم الإعدام في أيار/ مايو 1962، وكانت تلك المرة هي الثانية والأخيرة لتنفيذ حكم من هذا النوع، فيما كانت المرة الأولى التي نُفذ فيها حكم بالإعدام رميًا بالرصاص في إسرائيل، بحق ضابط بالجيش الإسرائيلي ذاته، يدعى مِئير توفيانسكي، بعد اتهامه بالتجسس عام 1948.

وفيما يتعلق بتصريحات كوشمارو، فقد صدرت عنه، مساء الإثنين، عقب ظهور الإعلامي عاميت سيغال، وتصريحه بأن السنوار قام بزيارة للمخطوفين الإسرائيليين، وذكر أن زعيم حماس هو المطلوب رقم 1 على قائمة الاغتيالات للجيش الإسرائيلي وأجهزة الأمن.

مصادر إسرائيلية، منها موقع (ICE) المختص بالاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، ذكر أن كوشمارو "ظهر بالأمس متمنيًا عدم اغتيال السنوار هذه المرة، على عكس إعرابه عن أمله في قتله يوم مولده (29 تشرين الأول/ أكتوبر)، وبدلًا من ذلك أعرب عن أمنياته بأن يُعتقل على قيد الحياة".

وظهر الإعلامي الإسرائيلي قائلًا: "يُحظر اغتيال يحيى السنوار، يحظر اغتياله بعد ما حدث، بعد أفعاله السادية والوحشية، بعد عدد الناس الذين يتحمل المسؤولية عن قتلهم واختطافهم واغتصابهم".

وتابع أنه "يتعين أن يُعتقل السنوار بينما هو على قيد الحياة وأن ينقل للمحاكمة على غرار الطاغية النازي أيخمان، ويتعين أن يُحاكم أمام عائلات الضحايا، وأن ينطروا في عينيه، لكي يفهم العالم ما الذي اقترفه، ولكي تصبح نهايته مثل نهاية أيخمان".

وكان الإعلامي ذاته خرج في بث مباشر قبل أقل من شهر، في منطقة قريبة من القطاع، في غلاف غزة، إبان ذكرى ميلاد السنوار، وطلب توجيه رسالة إلى زعيم حماس، وقال: "يحيى إبراهيم حسن السنوار، يحتفل اليوم بمرور 61 عامًا على مولده، إنه رئيس وزراء حماس في غزة، علينا أن نقدم لك التبريكات من هنا، بأن يكون هذا هو آخر يوم ميلاد تحتفي به".

وأشارت مصادر إسرائيلية في الآونة الأخيرة إلى مأزق تواجهه المؤسسة القضائية في إسرائيل؛ بشأن السند القانوني لمحاكمة من تعتبرهم متورطين في عملية "طوفان الأقصى"، في ظل عدم صلاحية القانون الجنائي في إسرائيل، وعدم وجود تشريع ينص على إعدامهم خارج إطار القانون الجنائي.