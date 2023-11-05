إصابة 4 مسعفين في قصف إسرائيلي طال سيارتي إسعاف جنوب لبنان

أصيب أربعة مسعفين صباح الأحد، في قصف إسرائيلي طال سيارتي إسعاف تابعتين لجمعية محلية في المنطقة الحدودية في جنوب لبنان، وفق ما أفادت الجمعية والوكالة الوطنية للإعلام الرسمية.

وتشهد المنطقة الحدودية تبادلًا للقصف، خاصة بين حزب الله وإسرائيل منذ أن شنّت حركة حماس في السابع من تشرين الأول/أكتوبر هجومًا غير مسبوق على إسرائيل التي ترد بقصف مركز على قطاع غزة المحاصر.

وأفادت الوكالة الوطنية للإعلام، أن القصف الإسرائيلي طال سيارتي إسعاف تابعتين لجمعية كشافة الرسالة الإسلامية التي تضم في صفوفها فرق إسعاف ودفاع مدني، وتتبع لحركة أمل التي يتزعمها رئيس مجلس النواب نبيه بري.

وأوردت جمعية كشافة الرسالة في بيان، أن "عمدت طائرة مسيرة تابعة لقوات الاحتلال الإسرائيلي إلى استهداف السيارتين بشكل مباشر، مما أدى إلى إصابة أربعة مسعفين بجروح متوسطة".

وأوضحت الجمعية، أن القصف جاء حين كانت سيارتا الدفاع المدني التابعتان لها تعملان فجرًا على إجلاء مصابين من منزل في أطراف بلدة طيرحرفا، التي تبعد ثلاثة كيلومترات عن الحدود في القطاع الغربي من جنوب لبنان.

وأفادت الوكالة الوطنية صباح الأحد، عن قصف إسرائيلي طال محيط قرى وبلدات حدودية عدة وسط تحليق كثيف لطائرات الاستطلاع الإسرائيلية.

والسبت، أعلن حزب الله استهداف مواقع عسكرية إسرائيلية عدّة، فضلًا عن منزل في المطلة قال إنه كان يقبع فيه جنود إسرائيليون. وأعلن الجيش الإسرائيلي بدوره أنه رد على إطلاق نار من لبنان بشن غارات جوية ومدفعية ضد "أهداف" لحزب الله تشمل "بنية تحتية ومواقع تخزين صواريخ ومجمعًا عسكريًا".