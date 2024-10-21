تحقيق أمريكي يستهدف "القوة 100" بالجيش الإسرائيلي

ذكر موقع "أكسيوس" الاثنين نقلاً عن مسؤولين أمريكيين وإسرائيليين، أن الولايات المتحدة بدأت مراجعة لوحدة تابعة للجيش الإسرائيلي.

وبحسب الموقع، "قد يكون لهذه المراجعة تداعيات على المساعدات الأمريكية لإسرائيل".

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وتركز المراجعة على "القوة 100" التابعة للجيش الإسرائيلي، والتي تتولى حراسة المعتقلين من غزة، وفقاً لوكالة "رويترز".

ولم يتم التوصل إلى أي نتائج حتى الآن، حسبما أفاد موقع "أكسيوس" نقلاً عن مسؤول أمريكي.

ويخضع عدد من أعضاء الوحدة حالياً للمحاكمة في إسرائيل بتهمة الاعتداء الجنسي على معتقل فلسطيني.