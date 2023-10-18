بعد أوامر بإخلائها.. ما هي مستوطنات الشمال الإسرائيلية المحاذية للبنان؟

أوعزت إسرائيل أخيرا إلى سكان المستوطنات الشمالية بإخلائها، خوفا من تصاعد العمليات العسكرية على جانبي الحدود.

وشمل تحذيرها نحو 28 مستوطنة تمتد على طول الحدود مع لبنان، لم ينفك تردد أسمائها بالعبرية وبأصول هذه الأسماء العربية، يتتالى في النشرات والتقارير الإخبارية.

فما هي هذه المستوطنات؟ وكيف نشأت؟

قامت المستوطنات الشمالية على قاعدة الاستيلاء على أراض وقرى فلسطينية بعد تهجير أهلها في الحروب الإسرائيلية المتتالية، لفرض واقع ديمغرافي جديد.

وعمدت السياسات الاستيطانية في الشمال إلى الفصل بين السكان العرب، أي بين الذين بقوا في الجليل، والذين هجّروا إلى لبنان، وإلى عزل القرى الحربية بأحزمة استيطانية.

وعملت هذه المستوطنات وفق نظامي "كيبوتس" و"موشاف"، ويجمع النظامان بين صيغ اقتصادية مختلفة، وتقوم على التعاونيات الزراعية، والمشاركة الكاملة في عمليات الإنتاج والتبادل.

وشهد النشاط الاستيطاني على الحدود مع لبنان ذروته بدءا من ستينيات القرن الماضي، بهدف " تهويد الجليل"، فيما عدلت إسرائيل من هذا الشعار ليصبح "تطوير الجليل".

وأعطت إسرائيل أسماء عبرية للقرى العربية أو عمدت إلى تحريفها.