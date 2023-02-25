هل تنجح "قمة العقبة" بوقف التصعيد الأمني بين إسرائيل والفلسطينيين؟

تباينت الآراء السياسية حول إمكانية أن تؤدي القمة الأمنية التي ستعقد بمدينة العقبة بالأردن، الأحد، لوقف التصعيد الأمني بين إسرائيل والفلسطينيين، خاصة في ظل زيادة التوتر الأمني بين الجانبين في الآونة الأخيرة.



وتُعقد القمة الأمنية بالعقبة بمشاركة مسؤولين من السلطة الفلسطينية والولايات المتحدة وإسرائيل والأردن ومصر، وستبحث وقف التصعيد وحالة التوتر الأمني بالأراضي الفلسطينية، قبل وخلال شهر رمضان بشكل خاص.