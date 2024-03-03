منظمة: براميل الجيش السوداني "المتفجرة" تستهدف المدنيين

قُتل طفل يبلغ من العمر 7 سنوات، وأصيب 5 من أفراد أسرته، في أحدث غارات طيران الجيش السوداني بالبراميل المتفجرة على مناطق مأهولة بالسكان.

وقالت مجموعة محامي الطوارئ الحقوقية، إن الغارات استهدفت مدينة "جبرة الشيخ" بولاية شمال كردفان، وأدت أيضًا إلى تدمير عدد من المنازل، مؤكدة أنها ليست الأولى على المنطقة، رغم أنها تخلو من أي نشاط عسكري.

وأشارت، في بيان، إلى أن ذات المنطقة سبق وتعرضت لعشرات الغارات الجوية، أبرزها كان، في الـ6 من شهر ديسمبر/كانون الأول الماضي، والتي أودت بحياة 5 سيدات و(35) إصابة، إضافة إلى تسبب القصف الجوي على المنطقة في نزوح معظم سكانها، وهو ما وثقته المجموعة في تقرير أخيرًا.

وبينت المجموعة أن استمرار القصف الجوي يفاقم من المعاناة اليومية للمدنيين، ويتسبب في كوارث إنسانية بنفوق الماشية، التي تُشكل أحد أهم مصادر الغذاء للسكان، كما يضاعف من كارثة حرمانهم من الرعاية الصحية.

واعتبرت المجموعة أن الهجوم على المنطقة، التي تعرضت إلى 10 غارات خلال الصراع الدائر، يشكل جريمة حرب كاملة الأركان، ويمثل استهدافًا للمدنيين المنطقة، التي تقع على الصحراء الممتدة إلى ليبيا، ويقطنها بدو قبيلة "الكبابيش".

صورة غير مبررة

وقُتل مواطن آخر وجرح العشرات في غارة جوية أخرى شنها طيران الجيش السوداني، السبت، على منطقة "نعيمة" بولاية النيل الأبيض جنوب العاصمة الخرطوم، وسط تنديد القوى السياسية والحقوقية.

وقال حزب الأمة القومي، اليوم الأحد، إن منطقة "نعيمة" بمحلية القطينة شمال ولاية النيل الأبيض، تعرضت لغارات جوية بالبراميل المتفجرة من قبل الطيران الحربي التابع للجيش السوداني مما أسفر عن مقتل مواطن وجرح آخرين، وتدمير كامل لعدد من المنازل والمحال.