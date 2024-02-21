مصر.. تجديد توقيف المتهمين بقتل الضابط اليمني

قرَّرت محكمة مصرية تجديد توقيف المتهمين بقتل مدير دائرة التصنيع الحربي في وزارة الدفاع اليمنية، اللواء حسن بن جلال العبيدي، 15 يومًا على ذمة التحقيق.

وقال موقع "المصري اليوم" المحلي، إن قاضي المعارضات في محكمة جنوب الجيزة، قرَّر تجديد توقيف المتهمين الذين يحاكمون بقتل الضابط اليمني مع سبق الإصرار والترصد المقترن بالسرقة بالإكراه.

وكانت وزارة الداخلية المصرية أعلنت يوم الاثنين الماضي، هويات المتهمين بقتل العبيدي، الذي عُثر عليه مقتولاً داخل شقته في العاصمة القاهرة، مؤكدة أن التحقيق الأولي كشف أن السرقة كانت الدافع وراء الجريمة.

وأعلنت الداخلية المصرية، في بيان عبر "إكس" أن أجهزتها وتحرياتها تمكنت من ضبط 4 متهمين، قالت إنهم أقروا بارتكاب الجريمة، بعد أن تعرّف اثنان منهم على المجني عليه، واتفقا على سرقته بمساعدة الآخرين.