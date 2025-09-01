ليبيا.. ظهور نتائج تحقيق أولية في انفجار مصراتة

أظهرت التحقيقات الأولية أن الانفجار الذي وقع الأحد في مخزن للذخائر بمدينة مصراتة شمال غربي ليبيا لم يكن نتيجة "عمل تخريبي متعمد"، وفق ما أعلنت قوة العمليات المشتركة.

وأوضحت القوة، الاثنين، أن التحقيقات جرت بتكليف من النيابة العامة، داعية المواطنين إلى عدم الانسياق وراء الشائعات وانتظار النتائج النهائية، مؤكدة التزامها بحماية الأمن والاستقرار في المدينة، بحسب موقع "بوابة الوسط".

أخبار ذات علاقة ليلة رعب في ليبيا.. مخزن ذخيرة يحوّل مصراتة إلى ساحة حرب

وأضاف البيان أن الحريق اندلع في مخزن الذخائر بمنطقة السكيرات بعد انفجار أدى إلى تصاعد ألسنة اللهب وتهديد حياة السكان.

وأدى الانفجار إلى تطاير الشظايا على المناطق السكنية المحيطة، دون تسجيل خسائر بشرية، لكن مع إصابات طفيفة إلى متوسطة بين المدنيين.

ووقع الانفجار عند منتصف الليل، ما أثار حالة من الهلع في الأحياء القريبة، فيما أظهرت مقاطع مصورة تصاعد ألسنة اللهب ودوي انفجارات متتالية داخل المدينة.