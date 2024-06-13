أعضاء في مجلسي النواب والدولة يبحثون "حكومة ثالثة" مع سيف الإسلام القذافي

كشفت مصادر ليبية أن بعض أعضاء مجلسي النواب والدولة التقوا سيف الإسلام القذافي؛ لمحاولة تشكيل حكومة جديدة ثالثة في طرابلس، وفق صيغة النظام الـ"جماهيري".

ونقلت صحيفة العنوان الليبية، أمس الأربعاء، عن مصادر في مدينة الزنتان قولها، إن بعض أعضاء مجلسي النواب والدولة، التقوا القذافي، من بينهم النائب بشير الأحمر؛ لعقد "صفقة" مع سيف الإسلام لتشكيل الحكومة الجديدة في طرابلس.

وأردفت بأن سيف الإسلام طلب عودة النظام الجماهيري بكامل أركانه كما كان قبل عام 2011.