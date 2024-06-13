أعضاء في مجلسي النواب والدولة يبحثون "حكومة ثالثة" مع سيف الإسلام القذافي
كشفت مصادر ليبية أن بعض أعضاء مجلسي النواب والدولة التقوا سيف الإسلام القذافي؛ لمحاولة تشكيل حكومة جديدة ثالثة في طرابلس، وفق صيغة النظام الـ"جماهيري".
ونقلت صحيفة العنوان الليبية، أمس الأربعاء، عن مصادر في مدينة الزنتان قولها، إن بعض أعضاء مجلسي النواب والدولة، التقوا القذافي، من بينهم النائب بشير الأحمر؛ لعقد "صفقة" مع سيف الإسلام لتشكيل الحكومة الجديدة في طرابلس.
وأردفت بأن سيف الإسلام طلب عودة النظام الجماهيري بكامل أركانه كما كان قبل عام 2011.
وأعاد الجمود السياسي المُستحكم في ليبيا، طرح السؤال الحائر حول كيفية إنقاذ البلاد من "صدام مُحتمل"، بين جماعات مساندة لحكومتي عبد الحميد الدبيبة وفتحي باشاغا. وذهب البعض إلى أن الحل ربما يكمن في تشكيل حكومة ثالثة مصغرة منعاً لارتهان البلاد لأي من الطرفين.