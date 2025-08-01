الإمارات: مساعدات طبية وإغاثية ودعم مالي لغزة تجاوز 1.5 مليار دولار

أعلنت الإمارات أنها أرسلت مساعدات طبية وإغاثية إلى قطاع غزة، إلى جانب دعم مالي تجاوز 1.5 مليار دولار أمريكي، كما استقبلت مئات من الجرحى والمصابين والمرضى في مستشفياتها، حسب بيان لوزارة الخارجية الإماراتية.

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وقال البيان إن دولة الإمارات "تواصل الاستجابة الإنسانية تجاه الأشقاء في غزة، سعيًا لتخفيف وطأة الأوضاع الكارثية هناك، وضمن هذه الرسالة الإنسانية الراسخة، أرسلت دولة الإمارات مساعدات طبية وإغاثية إلى القطاع عبرت كل السبل المتاحة برًّا وبحرًا وجوًّا، إلى جانب دعم مالي تجاوز 1.5 مليار دولار أمريكي، كما استقبلت مئات من الجرحى والمصابين والمرضى لتلقي الرعاية العلاجية في مستشفياتها".

وأضافت الوزارة في بيانها أن تلك الجهود: "تُبرز التزام الدولة بدعم الشعب الفلسطيني الشقيق في أوقات الحاجة، وستواصل تقديم هذا الدعم لمن هم في أمسّ الحاجة إليه".