وزير لبناني يكشف "خطوطاً حمراء" لا يمكن للحكومة التغاضي عنها

كشف علي حمية وزير الأشغال والنقل في حكومة تصريف الأعمال الحالية في لبنان، عن مجموعة من الأمور التي وصفها بأنها "خطوط حمراء" لا يمكن التغاضي عنها.

وقال حمية خلال مؤتمر صحفي: "في مجلس الوزراء تم التأكيد على أن تغذية المطار ومرفأ بيروت بالكهرباء هي من الخطوط الحمراء التي لا يمكن التغاضي عنها أبدًا لأنهما شرايين حيوية للبلد".

وأضاف: "كذلك الأمر فيما يتعلق بصيانة الطرقات، والتي تعد أساسية في موضوع السلامة العامة والمرورية، ومن المستحيل إنجازها باعتمادات صفرية".

وتابع: "نحن من الأساس أدركنا الوضع القائم في الخزينة العامة، ووضع الكهرباء في البلد، وخططنا لخطط طوارئ، مرفأ بيروت، والمطار، خطوط حمراء لا يجب أن يتم قطع الكهرباء عنهما ولو دقيقة".