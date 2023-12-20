بعد تعرضها للانتقاد.. الحكومة الكويتية تقدم استقالتها لأمير البلاد

قدمت الحكومة الكويتية استقالتها، اليوم الأربعاء، لأمير البلاد الشيخ مشعل الأحمد الصباح بعد وقت قصير من أدائه اليمين الدستورية أمام مجلس الأمة، حسبما أفادت وكالة الأنباء الكويتية.

وذكرت الوكالة أن "الشيخ أحمد نواف الأحمد الصباح نجل الأمير الراحل قدم استقالة الحكومة للشيخ مشعل".

وتأتي هذه الخطوة، بعد أن وجَّه أمير الكويت الشيخ مشعل الأحمد الجابر الصباح، انتقاده للحكومة ومجلس النواب، في خطابه الأول بعد أدائه اليمين الدستورية أميرًا للبلاد.

وانتقد الأمير "إضرار السلطتين التشريعية والتنفيذية بمصالح البلاد والعباد"من خلال عدم لمس " أي تغيير أو تصحيح للمسار، وما حصل من تعيينات ونقل في بعض الوظائف والمناصب التي لا تتفق مع أبسط معايير العدالة والإنصاف".

يذكر أن أمير الكويت الشيخ مشعل الأحمد الجابر الصباح، أدى اليوم الأربعاء، اليمين الدستورية، أمام مجلس الأمة، خلال جلسة خاصة لتأدية اليمين في قاعة عبدالله السالم.

ويعد الشيخ مشعل الأحمد الجابر الصباح الحاكم الـ17 لدولة الكويت وفق الدستور وقانون توارث الإمارة خلفا للأمير الراحل الشيخ نواف الأحمد الجابر الصباح.