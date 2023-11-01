هنية: الرهائن الإسرائيليون يتعرضون لنفس الدمار والموت في حرب غزة

قال رئيس المكتب السياسي لحركة حماس، إسماعيل هنية، اليوم الأربعاء، إن الرهائن الإسرائيليين المحتجزين في قطاع غزة يتعرَّضون لنفس "الدمار والموت" الذي يتعرَّض له الفلسطينيون.

وأضاف هنية أنه "أبلغ الوسطاء بضرورة أن تتوقف هذه المجازر"، داعيًا إلى "مواصلة الاحتجاجات، خاصة في دول الغرب، للضغط على صنَّاع القرار".

ودعا هنية الولايات المتحدة إلى وقف دعم إسرائيل عسكرياً والتوقف عن عرقلة الجهود الدولية لإنهاء العنف في غزة، مؤكداً أن رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو يماطل ويقدم وعوداً كاذبة لن نسمح له بتنفيذها، حسب قوله.