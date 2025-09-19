الجيش الإسرائيلي يهدد باستخدام "قوة غير مسبوقة" في غزة

حذر الجيش الإسرائيلي الجمعة بأنه سيستخدم "قوة غير مسبوقة" في مدينة غزة، وأعلن إغلاق شارع صلاح الدين أمام المواطنين الذين أنذرهم بضرورة إخلاء المدينة والتوجه جنوبًا عبر شارع الرشيد الساحلي.

وقال الجيش في بيان صحفي "إلى سكان مدينة غزة، من هذه اللحظة طريق صلاح الدين مغلق للانتقال جنوبًا. سيواصل جيش الدفاع العمل بقوة شديدة وغير مسبوقة ضد حماس وباقي المنظمات الإرهابية. من هذه اللحظة يتسنى الانتقال جنوبًا عبر شارع الرشيد فقط حفاظًا على سلامتكم".

أخبار ذات علاقة أحزمة نارية.. قصف إسرائيلي عنيف على حي تل الهوا بغزة (فيديو)

وقصفت إسرائيل بشكل كثيف الخميس مدينة غزة، حيث وسع الجيش هجومه البري ما تسبب بموجات نزوح كبيرة نحو جنوب القطاع حيث قتل أربعة جنود.

وتحدثت وسائل إعلام عن أعداد كبيرة من الفلسطينيين تنزح إما سيرًا وإما مستخدمة المركبات أو العربات التي تجرّها الحمير، محملّة ما تيسّر من المتاع المتبقية.

ويقول الفلسطينيون إن تكاليف الانتقال جنوبًا ارتفعت بشكل هائل، لتتجاوز في بعض الحالات ألف دولار.

ويثير الهجوم تنديدًا واسعًا على الصعيد الدولي، وخصوصًا أن دمارًا هائلًا لحق بالقطاع بسبب الحرب المتواصلة منذ قرابة سنتين، فيما منطقة مدينة غزة تعاني من المجاعة بحسب الأمم المتحدة.