"مرفوضة ومدانة".. لبنان يرد على تصريحات عراقجي

ردت وزارة الخارجية والمغتربين اللبنانية، على تصريحات وزير الخارجية الايراني عباس عراقجي، التي تناول فيها مسائل لبنانية داخلية، مشددة على أنها مرفوضةٌ ومدانة وتشكّل مساساً بسيادة لبنان ووحدته واستقراره.

وقالت في بيان، اليوم الخميس، إن هذه التصريحات، "تعدّ تدخلاً في شؤونه الداخلية وقراراته السيادية".

وأشار البيان، أن العلاقات بين الدول لا تُبنى إلا على أساس الاحترام المتبادل والندّية، وعدم التدخل في الشؤون الداخلية، والالتزام الكامل بقرارات المؤسسات الدستورية الشرعية.

وأكد أن "من غير المقبول على الإطلاق أن توظّف هذه العلاقات لتشجيع أو دعم أطراف داخلية خارج إطار الدولة اللبنانية ومؤسساتها وعلى حسابها".

أخبار ذات علاقة ردود غاضبة.. تصريحات عراقجي عن سلاح حزب الله تثير عاصفة في لبنان

وكان عراقجي أكد أن إيران تدعم حليفها "حزب الله" في قراراته، بعد أن رفض خطة الحكومة اللبنانية لتجريده من سلاحه.

وقال عراقجي، أمس الأربعاء: "أي قرار في هذا الشأن سيعود في نهاية المطاف إلى حزب الله"، مضيفا: "نحن ندعمه عن بعد، لكننا لا نتدخل في قراراته".