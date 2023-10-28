قوات "الدعم السريع" تعلن تدمير رادارات الجيش في قاعدة "وادي سيدنا"

أعلنت قوات "الدعم السريع" في السودان، اليوم الجمعة، تنفيذ عملية نوعية استهدفت منطقة "وادي سيدنا" العسكرية في أم درمان، أسفرت عن تدمير رادارات الجيش الموجودة فيها.

وقالت القوات، عبر منصة "إكس" (تويتر سابقا)، إنها استطاعت تدمير الرادارات ومنصة التشويش في القاعدة الجوية وغرفة السيطرة ومحطة الوقود الرئيسية وعربتين محملتين بالذخائر، إضافة إلى قتل مئات العناصر.

واعتبرت أن الحرب الحالية "ستكون آخر الحروب في البلاد، وستنتهي بانتصار إرادة الشعب المتطلع إلى بناء دولته على أسس جديدة عادلة تحقق السلام والاستقرار والعدالة والديمقراطية، وبناء جيش قومي مهني واحد، لا علاقة له بالسياسة".